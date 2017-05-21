Знайти
АКТУАЛЬНО

Автобус із членами керівної партії Туреччини потрапив у ДТП, 32 поранених

Туреччина затвердила безвізові поїздки для українців за ID-картками

Росія анонсувала масштабний позов у СОТ проти України

Меркель: перемир'я на Донбасі не існує, "Мінськ" виконується не повністю

Подвійний теракт в Іраку: 35 загиблих, 50 поранених

Роухані виграв вибори президента Ірану, набравши 57% голосів




Японія вимагає серйозного обговорення ракетних запусків КНДР на саміті G7

Неділя, 21 травня 2017, 14:28
Версія для друку Коментарі

Японія заявила про рішучий протест через новий ракетний запуск КНДР та вимагає обговорити це питання на саміті країн "Великої сімки". 

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає Reuters.

"Я хотів би серйозно обговорити це питання на саміті G7", - сказав Абе журналістам після засідання Ради національної безпеки.

На саміті "Великої сімки" Абе закликав напрацювати чітку відповідь на дії Пхеньяна.

Нагадаємо, військові Південної Кореї заявили про запуск "невідомого снаряду" Північною Кореєю за тиждень після того, як КНДР провела черговий тестовий запуск балістичної ракети.

Південнокорейська інформагенція Yonhap повідомила, що запущена ракета не була міжконтинентальною. Вона пролетіла близько 500 кілометрів та впала, імовірно, у Японське море.

Представник Білого дому підтвердив запуск ракети і заявив, що КНДР задіяла балістичну ракету середньої дальності, інформує Reuters

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:56
Українська служба Euronews припиняє мовлення
14:28
Японія вимагає серйозного обговорення ракетних запусків КНДР на саміті G7
13:44
Під час військових навчань в Естонії постраждали двоє британських солдатів
13:25
У Литві стартували навчання НАТО за участю 25 країн
12:53
Автобус із членами керівної партії Туреччини потрапив у ДТП, 32 поранених
12:49
Біля узбережжя Лівії за два дні врятували 5 тисяч мігрантів
12:17
За тиждень після ракетного запуску КНДР знову випробувала снаряд
11:53
В Кабулі невідомі вбили громадянку Німеччини та охоронця готелю
11:37
В Афганістані внаслідок атак бойовиків «Талібану» загнули 20 поліцейських
11:15
62% французів задоволені Макроном на посаді президента
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Константинов, для Європейської правди

Китай корегує зовнішню стратегію: що змінить проект "Один пояс, один шлях"

Китайські інвестиції в країни, що приєдналися до ініціативи "Один пояс, один шлях", склали близько $50 млрд. У найближчі роки ця сума може зрости втричі. Але найважливішим є те, що для реалізації проекту Китаю доведеться переглянути принципи своєї зовнішньої політики.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Дитячий безвіз та закордонний паспорт: деталі та підводні камені сімейних поїздок до ЄС

Як оформити "правильний" закордонний паспорт для дитини? Чому є ті, кому відмовилися видавати "біометрику"? Які документи потрібні дитині для оформлення паспорта та для перетину кордону? Що потрібно для навчання в ЄС? Ми підготували для вас детальні відповіді на ці запитання...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  