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Референдум у Швейцарії: громадяни дали "зелене світло" енергетичній реформі

Неділя, 21 травня 2017, 15:42
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Громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії і забороняє побудову нових атомних електростанцій.

Про це свідчать попередні результати всенародного опитування, повідомляє Swissinfo.

За даними дослідницького інституту GfS Bern, близько 58% громадян, що взяли участь у голосуванні, схвалили винесену на референдум "Енергетичну стратегію – 2015".

Як повідомляє Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонів проголосували "за" впровадження енергетичної реформи, у той час як "проти" лише 4.

Найбільш промовистий результат засвідчили виборці кантону Во: свій голос "за" віддали 73,5% громадян.

Нагадаємо, 21 травня у Швейцарії відбувається референдум щодо енергетичної реформи. Громадяни  висловлюють свою позицію щодо схваленої парламентом "Енергетичної стратегії – 2050".

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