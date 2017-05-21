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Теракти у церквах Єгипту: до військового суду скерували справи 48 осіб

Неділя, 21 травня 2017, 17:23
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Генеральний прокурор Єгипту Набіль Садек розпорядився скерувати на розгляд до військового суду справи 48 осіб, яких звинувачують у причетності до терористичних актів у трьох християнських церквах на території країни та участі в ІДІЛ.

Про це повідомляє Reuters

Деякі з підозрюваних займали керівні пости в ІДІЛ та утворили осередки в Каїрі і південній провінції Кені для проведення церковних атак, розповів прокурор.

Він зазначив, що скерування справ до військової судової системи відкриває шлях до того, щоб підозрювані постали перед військовим судом.

Садек також висунув обвинувачення підозрюваним у скоєнні нападу на блокпост в Західній пустелі Єгипту, в результаті якого загинули щонайменше вісім поліцейських.

Нагадаємо, внаслідок терактів у християнських церквах Олександрії і Танти у квітні загинули 45 осіб. За місяць до цього вибух прогримів у коптській церкві Каїра та забрав життя 25 людей.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за всі три напади.

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