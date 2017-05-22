ЄС опублікував рішення по Україні та визначив дату початку безвізових поїздок

Понеділок, 22 травня 2017, 11:33

Офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зміни до переліку країн, громадяни яких мають право безвізового в’їзду до ЄС на період до 90 днів, опубліковані в окремому випуску Офіційного журналу – попри те, що в понеділок це видання за графіком не мало виходити.

Відповідно до нього, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації.

Це означає, що в ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".