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Флінн скористається 5-ю поправкою, щоб не свідчити проти себе у справі про зв'язки з РФ

Понеділок, 22 травня 2017, 17:28
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Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн посилатиметься на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього.

Про це повідомляє агентство The Associated Press з посиланням на власне джерело, знайоме із ситуацією.

Рішення Флінна з'явилося менш ніж через два тижні після того, як комітет з розвідки Сенату США видав ордер щодо надання Флінном документів в рамках розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

Юристи заявляють, що Флінн навряд чи надасть особисті документи без імунітету, оскільки цим він відмовиться від деяких своїх конституційних прав.

Флінн і раніше прагнув імунітету від "несправедливого звинувачення" у співпраці з комітетом.

Зазначимо, що згідно з п'ятою поправкою до Конституції США особа, обвинувачувана у вчиненні злочину, має право на належний судовий розгляд, не повинна притягатися до відповідальності двічі за одне і те ж порушення й не може бути змушена свідчити проти себе.

Раніше повідомлялося, що екс-радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн не виконуватиме офіційні приписи комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

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