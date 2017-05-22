Знайти
АКТУАЛЬНО

Безвізу із заморськими територіями країн ЄС доведеться чекати кілька місяців

Флінн скористається 5-ю поправкою, щоб не свідчити проти себе у справі про зв'язки з РФ

ЄС офіційно підтверджує: безвіз запрацює в ніч на 11 червня

Арбітраж ООН з морського права виніс процедурне рішення за позовом України проти РФ

Рада ЄС дала зелене світло початку переговорів щодо Brexit

Аеропорт "Бориспіль" заявляє, що поки не домовився з Ryanair




Трамп каже, що на зустрічі із Лавровим ні разу не згадував Ізраїль

Понеділок, 22 травня 2017, 19:10
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп заявив що ні разу не згадував Ізраїль в ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, спростовуючи таким чином повідомленні ЗМІ про розголошення ним секретної інформації, яка була отримана від Ізраїлю.

Про це Трамп заявив під час свого візиту в Ізраїль на прес-конференції з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, повідомляє Politico.

"Співпраця розвідок вражає", - сказав Нетаньяху журналістам.

Після цих слів Трамп зробив паузу і попросив пресу не залишати кімнату: "Гей, хлопці", - сказав він. "Так, щоб ви розуміли, я ніколи не згадував слово чи назву 'Ізраїль'. Ніколи не згадував його під час цієї розмови", - сказав Трамп.

"Вони всі кажуть, що я це зробив", - додав він, звертаючись до Нетаньяху та махнувши рукою у бік преси. "Ви маєте ще одну неправдиву історію. Я ніколи не згадував слово Ізраїль", - наголосив Трамп.

Раніше повідомлялося, що секретна інформація, яку розкрив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, була надана Сполученим Штатам джерелом з Ізраїлю.

Як відомо, видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави". Розкриття цієї інформації поставило під загрозу надважливе джерело американської розвідки у питанні "Ісламської держави".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:39
Туреччина викликала посла США через бійку біля резиденції у Вашингтоні
20:08
У Кремлі заявили, що Путін та Макрон говоритимуть про Україну
19:57
Рада у вівторок розгляне євроінтеграційні законопроекти у сфері охорони довкілля
19:23
Екс-прем'єра Македонії звинувачують у відмиванні грошей
19:10
Трамп каже, що на зустрічі із Лавровим ні разу не згадував Ізраїль
18:49
Трамп: Іран не повинен отримати ядерну зброю
18:43
Китай відкрив доступ на свій ринок для української яловичини
18:23
Німеччина закликала Іран не підтримувати бойовиків в Сирії та Іраку
18:11
Безвізу із заморськими територіями країн ЄС доведеться чекати кілька місяців
18:01
фото
У Британії затримали чоловіка, який закликав вбити Терезу Мей
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анастасія Герасимчук, для Європейської правди

Іран голосує проти санкцій: фундаменталісти програли вибори президента

Президентські вибори в Ірані стали особливими – їхній переможець Хасан Рухані наважився протистояти верховному керівнику аятолі Хаменеї. Він відкрито звинувачував своїх опонентів у екстремізмі та підкреслював неприйняття іранцями політики "страт та в’язниць".

Віктор Константинов, для Європейської правди

Китай корегує зовнішню стратегію: що змінить проект "Один пояс, один шлях"

Китайські інвестиції в країни, що приєдналися до ініціативи "Один пояс, один шлях", склали близько $50 млрд. У найближчі роки ця сума може зрости втричі. Але найважливішим є те, що для реалізації проекту Китаю доведеться переглянути принципи своєї зовнішньої політики.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  