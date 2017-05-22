Трамп каже, що на зустрічі із Лавровим ні разу не згадував Ізраїль

Понеділок, 22 травня 2017, 19:10

Президент США Дональд Трамп заявив що ні разу не згадував Ізраїль в ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, спростовуючи таким чином повідомленні ЗМІ про розголошення ним секретної інформації, яка була отримана від Ізраїлю.

Про це Трамп заявив під час свого візиту в Ізраїль на прес-конференції з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху, повідомляє Politico.

"Співпраця розвідок вражає", - сказав Нетаньяху журналістам.

Після цих слів Трамп зробив паузу і попросив пресу не залишати кімнату: "Гей, хлопці", - сказав він. "Так, щоб ви розуміли, я ніколи не згадував слово чи назву 'Ізраїль'. Ніколи не згадував його під час цієї розмови", - сказав Трамп.

"Вони всі кажуть, що я це зробив", - додав він, звертаючись до Нетаньяху та махнувши рукою у бік преси. "Ви маєте ще одну неправдиву історію. Я ніколи не згадував слово Ізраїль", - наголосив Трамп.

Раніше повідомлялося, що секретна інформація, яку розкрив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, була надана Сполученим Штатам джерелом з Ізраїлю.

Як відомо, видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим розкрив йому надсекретну інформацію щодо "Ісламської держави". Розкриття цієї інформації поставило під загрозу надважливе джерело американської розвідки у питанні "Ісламської держави".