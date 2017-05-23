Британські партії призупиняють передвиборчі заходи через вибух у Манчестері

Вівторок, 23 травня 2017, 08:28

Лідери британських партій домовились призупинити всі заходи у рамках передвиборчих кампанії у зв’язку з вибухом у Манчестері.

Про це повідомляє The Guardian.

Першою про призупинення кампанії оголосила прем’єр-міністр та лідер Консервативної партії Тереза Мей. У вівторок вранці вона візьме участь у засіданні надзвичайного урядового комітету COBRA.

Всі заходи, пов’язані з виборчою кампанією, скасував лідер ліберальних демократів Тім Фаррон. Він також висловив співчуття жертвам та усім, хто постраждав від вибуху.

Шотландська національна партія мала оприлюднити у вівторок свій передвиборчий маніфест, однак вирішила перенести подію.

"Уряд Шотландії співпрацює з шотландською поліцією та урядом Великобританії щоб забезпечити повне розуміння ситуації, що розвивається", - заявила лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен.

Лідер британської опозиції Джеремі Корбін підтвердив, що лейбористи теж призупиняють свою передвиборчу кампанію.

"Я поговорив з прем’єр-міністром та ми домовились що усі національні кампанії перед загальними виборами будуть призупинені до подальшого повідомлення", - сказав Корбін.

Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великобританії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, внаслідок якого, за даними поліції, загинули 19 осіб та 50 отримали поранення, інцидент попередньо розглядають як терористичний акт.