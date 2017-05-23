Автовокзал у Лондоні евакуювали через підозрілий предмет

Вівторок, 23 травня 2017, 10:10

Лондонський автовокзал "Вікторія" було евакуйовано у зв’язку з виявленням підозрілого пакету.

Про це повідомляє Evening Standard.

Всього за кілька годин після теракту в Манчестері у Лондоні на автовокзалі "Вікторія" виявили підозрілий пакет. Повідомляють, що поліція прибула за викликом близько 6:40 ранку.

Людей попросили залишити станцію, а сам автовокзал закрили, станцію оточив кордон правоохоронців. Більше деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великої Британії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, який поліція попередньо розслідує як теракт.

За останніми даними поліції кількість загиблих внаслідок вибуху в Манчестері зросла до 22, поранених – до 59. Також поліція підтвердила, що серед загиблих є діти. За інформацією поліції, виконавцем вибуху є одна особа, чоловік загинув на місці.