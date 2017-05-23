Теракт у Манчестері: прихильники ІДІЛ у соцмережах "прославляють" напад

Вівторок, 23 травня 2017, 13:36

Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт у Манчестері, але прихильники ІДІЛ "прославляють" напад в соціальних мережах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, твіттер-акаунти, пов'язані з джихадистами, використовують хештеги, що пов'язані із вибухом у Манчестері, у своїх повідомленнях, де "прославляють" напад.

Повідомляється, що деякі користувачі заохочують здійснювати подібні теракти в інших місцях.

У деяких повідомленнях прихильники бойовиків називають теракт актом помсти за повітряні удари в Іраку і Сирії.

Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великої Британії у Манчестері під час концерту пролунав вибух. За останніми даними поліції кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 22, поранених – до 59.

За даними британської поліції, виконавцем теракту в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

Повідомляється також, поліція встановила особу смертника, який вчинив теракт на концерті в Манчестері. Проте поліції ще належить перевірити, чи справді нападник діяв самостійно.