"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт в Манчестері

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Манчестері.
Про це повідомляє Agence France Press з посиланням на пов’язане з терористами агентство Amaq.
"ІДІЛ взяла відповідальність за вибух на концерті в Манчестері" - йдеться у повідомленні.
#BREAKING IS group claims Manchester concert bombing: Amaq— AFP news agency (@AFP) 23 травня 2017 р.
|Користувачі соцмереж поширюють скріншоти агентства Amaq, пов'язаного з ІДІЛ
Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великої Британії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, який поліція попередньо розслідує як теракт.
За останніми даними поліції кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 22, поранених – до 59.
За словами прем'єра Терези Мей, поліція вважає, що встановила особу смертника.