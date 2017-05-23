"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт в Манчестері

Вівторок, 23 травня 2017, 14:52

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Манчестері.

Про це повідомляє Agence France Press з посиланням на пов’язане з терористами агентство Amaq.

"ІДІЛ взяла відповідальність за вибух на концерті в Манчестері" - йдеться у повідомленні.

#BREAKING IS group claims Manchester concert bombing: Amaq — AFP news agency (@AFP) 23 травня 2017 р.

Користувачі соцмереж поширюють скріншоти агентства Amaq, пов'язаного з ІДІЛ

Нагадаємо, ввечері 22 травня на найбільшій арені Великої Британії у Манчестері під час концерту пролунав вибух, який поліція попередньо розслідує як теракт.

За останніми даними поліції кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 22, поранених – до 59.

За словами прем'єра Терези Мей, поліція вважає, що встановила особу смертника.