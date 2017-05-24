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В аеропорту Лондона затримали чоловіка за підозрою у підготовці терактів

Середа, 24 травня 2017, 07:58
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У лондонському аеропорту Станстед затримали чоловіка за підозрою у підготовці терактів, який планував поїздку до Сирії.

Про це повідомляє ВВС.

37-річного чоловіка зупинили у вівторок ввечері в аеропорту Станстед. Поліція наголошує, що затримання не пов’язане з терактом у Манчестері.

Чоловіка зупинила контртерористична поліція перед посадкою на літак до Туреччини, заявили у Скотленд-Ярді. Його підозрюють у плануванні поїздки до Сирії та підготовці до скоєння терористичних актів.

Нагадаємо, у Британії після теракту у Манчестері, внаслідок якого загинули 22 людини, оголосили найвищий рівень терористичної загрози. Ймовірність ще однієї терористичної атаки залишається серйозною. 

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