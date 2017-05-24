Столтенберг: зустріч з РФ на високому рівні є можливою, але не обговорюється

Середа, 24 травня 2017, 12:49

НАТО не виключає проведення зустрічі з РФ на міністерському рівні, попри те, що в останні три роки така зустріч не була на порядку денному.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми ніколи не оголошували про припинення політичної співпраці. Це (проведення міністерської зустрічі) досі лишається можливим", - заявив він.

"Однак наразі у нас немає планів для проведення такої зустрічі... Мені видається, що є сенс концентруватися на зустрічах Ради Росія-НАТО", - наголосив Столтенберг.

"Ми і надалі дотримуємося прагнення до діалогу з Росією, що підтверджують 4 зустрічі Ради Росія-НАТО, які відбулися минулого року", - зауважив генсек НАТО.

Він також не назвав російське питання серед тих, що винесені на обговорення глав держав-членів Альянсу на їхній зустрічі 25 травня.

Нагадаємо, наприкінці березня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів.