Знайти
АКТУАЛЬНО

Генсек НАТО підтвердив позицію альянсу щодо заборони соцмереж в Україні

Столтенберг: зустріч з РФ на високому рівні є можливою, але не обговорюється

Столтенберг: Трамп підтримує колективну безпеку, навіть якщо не згадує про це

У Британії після теракту оголосили найвищий рівень терористичної загрози

Північноатлантична рада проведе виїзне засідання в Києві 9-10 липня

Рада Європи розкритикувала закон про декларації і вимагає скасувати зміни по ГО




Столтенберг: зустріч з РФ на високому рівні є можливою, але не обговорюється

Середа, 24 травня 2017, 12:49
Версія для друку Коментарі

НАТО не виключає проведення зустрічі з РФ на міністерському рівні, попри те, що в останні три роки така зустріч не була на порядку денному.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми ніколи не оголошували про припинення політичної співпраці. Це (проведення міністерської зустрічі) досі лишається можливим", - заявив він.

"Однак наразі у нас немає планів для проведення такої зустрічі... Мені видається, що є сенс концентруватися на зустрічах Ради Росія-НАТО", - наголосив Столтенберг.

"Ми і надалі дотримуємося прагнення до діалогу з Росією, що підтверджують 4 зустрічі Ради Росія-НАТО, які відбулися минулого року", - зауважив генсек НАТО.

Він також не назвав російське питання серед тих, що винесені на обговорення глав держав-членів Альянсу на їхній зустрічі 25 травня.

Нагадаємо, наприкінці березня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:01
Для третини поляків краще отримати штраф ЄС, ніж приймати біженців
13:57
Північноатлантична рада проведе виїзне засідання в Києві 9-10 липня
13:43
У Литві призначили нового главу ВПС
13:41
Питання невиконання Мінських угод обговорюватиметься 25 травня - Столтенберг
13:26
фото
Папа Римський попросив Трампа бути миротворцем
13:11
У Середземному морі затонули 20 мігрантів
13:09
НАТО не приєднається до військових дій проти ІДІЛ, допоможе іншим чином
12:59
Генсек НАТО підтвердив позицію альянсу щодо заборони соцмереж в Україні
12:58
Макрон хоче продовжити надзвичайний стан у Франції до 1 листопада
12:49
Столтенберг: зустріч з РФ на високому рівні є можливою, але не обговорюється
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Микола Капітоненко, для Європейської правди

"Реалізм із принципами": нова політика Трампа щодо України та світу

Американський "реалізм із принципами" надає можливості Вашингтону маневрувати та обирати союзників залежно від обставин. Нам же доведеться готуватися до того, що брак демократії або слабкість держави можуть стати приводами для зменшення американської підтримки.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Скільки грошей брати в Європу: всі подробиці фінансових вимог до безвізових українців

Скільки потрібно грошей, щоби мати право перетнути кордон з ЄС? Що ж із довідками з банку, брати їх чи не брати? Чи розвернуть на кордоні тих, хто не має вдосталь готівки? Що робити, якщо прикордонник просить довести платоспроможність? Про це та інше читайте у нашій статті...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  