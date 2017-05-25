Знайти
АКТУАЛЬНО

Саміт Україна-ЄС відбудеться 13 липня в Києві

Офіцери прикордонного агентства ЄС працюватимуть на українських пунктах пропуску

Зустріч членів НАТО від несанкціонованих дронів охоронятиме орел

Рада ЄС підтримала квоти у 30% на європейський контент для онлайн-платформ

Вдома у манчестерського терориста знайшли майстерню з виробництва вибухівки – ЗМІ

В НАТО вирішили зняти статус саміту із зустрічі членів Альянсу з Трампом




У Лівії затримали батька та брата ймовірного терориста з Манчестера

Четвер, 25 травня 2017, 07:45
Версія для друку Коментарі

У столиці Лівії Тріполі було затримано батька та молодшого брата Салмана Абеді, якого британська поліція вважає виконавцем теракту у Манчестері.

Про це повідомляє АР.

Хашим Абеді, 18-річний брат Салмана, був затриманий в Тріполі у вівторок ввечері. Після арешту Хашим заявив слідчим, що він та його брат належали до терористичної групи "Ісламська держава".

"Брату було відомо про всі подробиці теракту", - йдеться в заяві сирійської антитерористичної служби, яка здійснила затримання.

51-річний батько Салмана та Хашима Рамадан Абеді був затриманий в середу. Перед цим у інтерв'ю агентству Associated Press він розповів, що Салман – невинний, а за 5 днів до теракту син готувався до паломництва у Мекку.

Батьку не пред’являли обвинувачення, його затримали тільки для допиту.

Також Рамадан Абеді підтвердив, що британська влада затримала ще одного його сина, 23-річного Ізмаїла у вівторок.

"Ми не віримо в убивство невинних людей. Ми не ті, хто підірвав себе серед невинних. Ми ходимо в мечеті. Ми читаємо Коран, але не це", - сказав Рамадан Абеді. 

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.  

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне. 

Поліція вважає, що ймовірний терорист Салман Абеді діяв не сам, за терактом стоїть ціла мережа. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:35
NYT: Росія намагалась вплинути на Трампа через його радників
09:26
Прем’єр Британії скоротить візит на саміт G7 в Італії через теракт в Манчестері
09:09
Вдома у манчестерського терориста знайшли майстерню з виробництва вибухівки – ЗМІ
09:08
Затриманих у зв’язку з терактом в Манчестері вже восьмеро
08:48
Мей натисне на Трампа через витоки даних про теракт
08:21
Тіллерсон: Росія не повернеться до G8 до повного виконання Мінська
08:01
Саміт Україна-ЄС відбудеться 13 липня в Києві
07:45
У Лівії затримали батька та брата ймовірного терориста з Манчестера
07:32
Порошенко поговорив з Макроном перед його зустріччю з Путіним
20:41
Німеччина збільшила експорт до України: 1,1 млрд євро в першому кварталі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Брюссель

НАТО Дональда Трампа: як "скасований" саміт альянса стане перемогою президента США

Звісно, слово "шантаж" на зустрічах з американцями не звучить і не звучало. Але дипломати зізнаються: важко позбутися враження, що Вашингтон тестує партнерів – як далеко вони готові зайти у своїх поступках американській стороні. Наразі межу гнучкості точно не досягнуто...

Микола Капітоненко, для Європейської правди

"Реалізм із принципами": нова політика Трампа щодо України та світу

Американський "реалізм із принципами" надає можливості Вашингтону маневрувати та обирати союзників залежно від обставин. Нам же доведеться готуватися до того, що брак демократії або слабкість держави можуть стати приводами для зменшення американської підтримки.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  