У Лівії затримали батька та брата ймовірного терориста з Манчестера

Четвер, 25 травня 2017, 07:45

У столиці Лівії Тріполі було затримано батька та молодшого брата Салмана Абеді, якого британська поліція вважає виконавцем теракту у Манчестері.

Про це повідомляє АР.

Хашим Абеді, 18-річний брат Салмана, був затриманий в Тріполі у вівторок ввечері. Після арешту Хашим заявив слідчим, що він та його брат належали до терористичної групи "Ісламська держава".

"Брату було відомо про всі подробиці теракту", - йдеться в заяві сирійської антитерористичної служби, яка здійснила затримання.

51-річний батько Салмана та Хашима Рамадан Абеді був затриманий в середу. Перед цим у інтерв'ю агентству Associated Press він розповів, що Салман – невинний, а за 5 днів до теракту син готувався до паломництва у Мекку.

Батьку не пред’являли обвинувачення, його затримали тільки для допиту.

Також Рамадан Абеді підтвердив, що британська влада затримала ще одного його сина, 23-річного Ізмаїла у вівторок.

"Ми не віримо в убивство невинних людей. Ми не ті, хто підірвав себе серед невинних. Ми ходимо в мечеті. Ми читаємо Коран, але не це", - сказав Рамадан Абеді.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.

Поліція вважає, що ймовірний терорист Салман Абеді діяв не сам, за терактом стоїть ціла мережа.