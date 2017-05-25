Туск про зустріч з Трампом: щодо РФ є розбіжності, але щодо України - наші позиції однакові

Четвер, 25 травня 2017, 14:02

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що переговори з президентом США Дональдом Трампом виявили розбіжності щодо ключових питань, у тому числі щодо Росії, проте їхні позиції збігаються щодо конфлікту в Україні.

Про це йдеться у заяві Туска, зробленій після зустрічі із Трампом.

Туск заявив, що він не був на 100% упевнений, що два лідери мають "єдину думку щодо Росії".

"Проте, коли мова зайшла про конфлікт в Україні, то схоже, ми були на одній лінії", - заявив Туск.

Туск також заявив, що "деякі питання залишаються відкритими, такі як клімат і торгівля", де ЄС наполягає на повному дотриманні Паризької угоди по клімату і відкритої багатосторонньої торговельної угоди.

Але він заявив, що було досягнуто повного порозуміння з багатьох питань, в тому числі щодо боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, у четвер, 25 травня відбулася перша зустріч американського президента Дональда Трампа із головами Європейської ради та Єврокомісії Дональдом Туском і Жаном-Клодом Юнкером.

Зазначимо, що у своєму Twitter Туск за підсумками зустрічі із Трампом написав: "Мій меседж президенту США: цінності, принципи в першу чергу! Головне завдання сьогодні полягає в консолідації вільного світу навколо західних цінностей, а не тільки інтересів".