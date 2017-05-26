Манчестерський терорист майже рік готувався до атаки

П'ятниця, 26 травня 2017, 08:09

Імовірний виконавець теракту на концерті в Манчестері Салман Абеді готувався до скоєння нападу майже рік.

Про це повідомило видання The Times.

Приблизно за 12 місяців до атаки Абеді відкрив банківський рахунок, який згодом використав, щоб придбати цвяхи та гвинти для саморобного вибухового пристрою.

Щоб не викликати підозр, він робив покупки в різних магазинах. Зокрема, в господарській фірмі B&Q, що займається роздрібною торгівлею, і в компанії Screwfix в передмісті Манчестера.

Абеді здійснив усі покупки до середини квітня, після чого ненадовго поїхав до Лівії.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.

Виконавцем теракту називають 22-річного Салмана Абеді. Слідство вважає, що Абеді виготовив бомбу сам або за допомогою спільника.