Порошенко підписав указ про додаткові заходи для забезпечення безвізу

П'ятниця, 26 травня 2017, 15:18

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами України права на безвізові подорожі до Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Порошенко уточнив, що йдеться про "істотне покращення державою тих послуг, які супроводжують українця по всьому європейському маршруту – від рідного міста до точки призначення в країни Євросоюзу".

"На якій би ділянці цього шляху не опинився громадянин України, йому має бути легко і комфортно користатися всіма перевагами безвізу. А всі сервіси мають бути максимально якісними", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що позавчора у Луцьку провів нараду за участю дипломатів, прикордонників, митників, транспортників, голів місцевих адміністрацій. "Ми проаналізували, образно кажучи, всі вузькі місця на нашому безвізовому шляху до Європи. І за результатами цієї наради я підпишу зараз указ, де чітко наголошено хто, що ще має зробити для того, щоб ніхто не мав жодних перешкод на цьому шляху. Я вітаю вас з цим", - сказав президент.

Як відомо, 22 травня Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок. Безвізовий режим запрацює опівночі в ніч на 11 червня.