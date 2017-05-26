Україна була невід'ємною темою зустрічі лідерів країн НАТО - дипломат

П'ятниця, 26 травня 2017, 15:53

Україна та агресія Росії були важливими питаннями, які глави держав та урядів країн НАТО обговорювали на своїй зустрічі, що пройшла у четвер у Брюсселі.

Про це у заявив виконувач обов'язків глави місії України при НАТО Єгор Божок у коментарі Deutsche Welle.

"Українське питання, а також агресивна політика Росії було невід'ємним елементом вчорашньої зустрічі. Я можу впевнено і авторитетно сказати, що Україна вчора лунала дуже часто під час кулуарних, офіційних обговорень, у публічних виступах", - сказав Божок.

Божок вказав на виступи генсека НАТО Єнса Столтенберга на початку та в кінці заходу: "Генеральний секретар Альянсу абсолютно чітко продемонстрував незмінність і рішучість відомої політики Альянсу щодо України та агресивних дій Росії".

Український дипломат пригадав спілкування з радниками НАТО та країн-членів Альянсу, які допомагають реформувати українські війська.

"Висновки, які роблять ці стратегічні радники на сьогодні, українські збройні сили 2014 року і 2017 року - абсолютно непорівняні речі. В Україні з'явилися боєздатні збройні сили. Якщо ми продовжимо у тому самому ключі, в якому працюємо зараз, в осяжній перспективі наші збройні сили відповідатимуть стандартам НАТО", - додав він.