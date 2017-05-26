Естонія висилає з країни генконсула і консула РФ в Нарві

П'ятниця, 26 травня 2017, 16:13

Міністерство закордонних справ Естонії вручило ноту генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казеннову і консулу Андрію Сургаєву про те, що вони повинні залишити Естонію.

Про це повідомляє Postimees.

Прес-секретар МЗС Естонії Сандра Камілова підтвердила цю інформацію, але не стала її коментувати. Посольство Росії в Естонії також не прокоментувало цю інформацію.

В який термін дипломати повинні покинути Естонію, також поки невідомо.

Колишній генеральний директор Поліції безпеки Естонії (КаПо) Райво Аег сказав, що зазвичай такі дії пов'язані з підозрами у шпигунстві.

"Зазвичай, якщо дипломат починає працювати проти країни, в якій він акредитований, то не залишається нічого іншого, як оголосити його персоною нон грата і вислати з країни", - сказав Аег.

За його словами, росіяни можуть на цей крок відповісти висилкою будь-якого естонського дипломата.

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