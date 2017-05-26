Поліція затримала більшість причетних до теракту в Манчестері

Британська поліція затримала більшу частину членів угруповання, причетних до організації теракту на стадіоні в Манчестері.
Про це повідомляє The Guardian.
Десять осіб перебувають під вартою в рамках розслідування теракту. Згідно з інформацією джерела, серед заарештованих - три кузена передбачуваного терориста-смертника Салмана Абеді.
Помічник комісара Марк Роулі сказав, що звинувачення пред'являються членам мережі, які нібито допомогли ябеда.
Роулі не виключив, що на волі в даний час можуть перебувати інші члени злочинної мережі, тому можливі нові затримання.
Він додав, що поліція провела перевірку безпеки на більш ніж 1300 об'єктах по всій країні.
Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.
Виконавцем теракту називають 22-річного Салмана Абеді. Слідство вважає, що Абеді виготовив бомбу сам або за допомогою спільника.
За повідомленнями ЗМІ Салман Абеді готувався до скоєння нападу майже рік.