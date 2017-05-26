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Поліція затримала більшість причетних до теракту в Манчестері

П'ятниця, 26 травня 2017, 19:37
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Британська поліція затримала більшу частину членів угруповання, причетних до організації теракту на стадіоні в Манчестері.

Про це повідомляє The Guardian.

Десять осіб перебувають під вартою в рамках розслідування теракту. Згідно з інформацією джерела, серед заарештованих - три кузена передбачуваного терориста-смертника Салмана Абеді.

Помічник комісара Марк Роулі сказав, що звинувачення пред'являються членам мережі, які нібито допомогли ябеда.

Роулі не виключив, що на волі в даний час можуть перебувати інші члени злочинної мережі, тому можливі нові затримання.

Він додав, що поліція провела перевірку безпеки на більш ніж 1300 об'єктах по всій країні.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне. 

Виконавцем теракту називають 22-річного Салмана Абеді. Слідство вважає, що Абеді виготовив бомбу сам або за допомогою спільника

За повідомленнями ЗМІ Салман Абеді готувався до скоєння нападу майже рік.

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