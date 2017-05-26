Лідери G7 домовилися про спільну боротьбу з тероризмом

П'ятниця, 26 травня 2017, 20:06

Лідери країн "Великої сімки" за підсумками саміту в італійському Таорміне домовилися про нові заходи у боротьбі з тероризмом.

Про це повідомляє ВВС.

У підписаній декларації, зокрема, йдеться про те, що інтернет-компанії повинні більше робити для виявлення і усунення екстремістських матеріалів.

"Боротьба з тероризмом і насильницьким екстремізмом, акти яких вразили країни G7, а також всі регіони світу, незалежно від країни, національності чи віросповідання, залишається одним з головних пріоритетів для G7. Ми єдині в нашій спільній діяльності, щоб переконатися, що наші громадяни знаходяться в безпеці і будемо вживати найсильніші заходи, щоб знайти, визначити, і покарати, в залежності від обставин, терористів і тих, хто потурає їхній діяльності", - йдеться у спільній заяві.

Однак, лідери G7 не змогли дійти згоди щодо угоди про зміну клімату, оскільки адміністрація президента США все ще не визначилася зі своєю позицією.

"Питання про Паризьку кліматичну угоду, як і раніше знаходиться в підвішеному стані", - сказав італійський прем’єр Паоло Джентілоні.