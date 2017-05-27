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Естонія обговорює зі США можливість участі в коаліції проти ІДІЛ

Субота, 27 травня 2017, 10:06
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Естонія проводить консультації зі США та іншими партнерами щодо приєднання до міжнародної коаліції, яка бореться з "Ісламською державою".

Про це заявив міністр оборони Естонії Маргус Цахна, повідомляє портал ERR.

"Зараз, коли на саміті НАТО було вирішено посилити дії проти ІДІЛ в Іраку, Естонія повинна зважити відправлення бойового підрозділу для боротьби з цим терористичним угрупуванням" – сказав він.

 "Ми здійснюємо невеликі тренувальні місії, які мають важливе значення, це миротворчі місії, однак у нас не було військової місії, потрібно до цього підготуватися. Ще занадто рано про щось говорити, однак не таємниця, що ми проводимо консультації з США та іншими партнерами щодо того, яким має бути наш внесок (у боротьбу з ІДІЛ)" - пояснив Цахна.

Естонія наразі бере участь у тренувальній місії в Іраку, куди направила десять своїх військовослужбовців. Крім того, парламент обговорює питання про відправку ще п'ятьох інструкторів для підготовки медиків і саперів.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс може приєднатися до коаліції проти ІДІЛ, але не розглядає можливість участі у військових операціях.

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