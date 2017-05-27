Армія Іраку почала операцію зі звільнення останнього оплоту ІДІЛ в Мосулі

Субота, 27 травня 2017, 11:46

Збройні сили Іраку розпочали операцію зі звільнення останнього оплоту "Ісламської держави" у Мосулі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення армії Іраку.

Військові Іраку у п’ятницю розкидали з літаків над районом листівки, закликаючи місцевих жителів покинути територію. Це викликало занепокоєння гуманітарних груп, зазначає агентство.

Останній оплот ІДІЛ в Мосулі в основному займає центр Старого міста, а також три сусідніх райони поруч із західним берегом річки Тигр.

Раніше повідомлялося, що іракські сили безпеки вже за кілька днів можуть завершити операцію з повернення контролю над Мосулом, де вони ведуть боротьбу з бойовиками "Ісламської держави".

Мосул перейшов під контроль ісламістів у 2014 році та став найбільшим оплотом бойовиків в Іраку. Масштабну наступальну операцію з повернення міста проурядові сили за підтримки коаліції на чолі зі США розпочали у жовтні.