У Британії затримали ще двох підозрюваних у справі про теракт в Манчестері

Субота, 27 травня 2017, 13:27

Британська поліція провела у суботу додаткові рейди в рамках розслідування теракту в Манчестері і затримала ще двох підозрюваних.

Про це повідомляє Agence France press.

Двоє чоловіків у віці 20 і 22 років були затримані на півночі Манчестера вранці у суботу після того як поліція вдалася до контрольованого вибуху, щоб потрапити до приміщення, де знаходилися підозрювані.

Таким чином, кількість підозрюваних у справі про теракт зросла до 11 осіб.

Серед затриманих також батько і брат Салмана Абеді, який є ймовірним виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері.

Як відомо, внаслідок теракту загинули 22 людини і 116 отримали поранення.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".