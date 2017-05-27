Британія терміново підняла винищувачі для перехоплення російських літаків

Два британських винищувачі були підняті по тривозі з шотландської бази Лоссімут для перехоплення російських літаків.
Про це повідомляє BBC з посиланням на речника Міноборони Британії.
У Міноборони повідомили, що російські літаки "увійшли у повітряний простір Британії" і після цього було вирішено підняти винищувачі Typhoon.
Після перехоплення винищувачі безпечно повернулися на базу.
Варто зазначити, що в оборонному відомстві не уточнили, чи йдеться саме про порушення повітряного простору Британії.
BBC зазначає, що в останні роки британські ВПС і ВМС все частіше фіксують біля британських кордонів російські військові літаки і кораблі.
У лютому британські винищувачі супроводжували два російських бомбардувальники неподалік повітряного простору Британії.