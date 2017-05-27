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Британія терміново підняла винищувачі для перехоплення російських літаків

Субота, 27 травня 2017, 17:12
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Два британських винищувачі були підняті по тривозі з шотландської бази Лоссімут для перехоплення російських літаків.

Про це повідомляє BBC з посиланням на речника Міноборони Британії.

У Міноборони повідомили, що російські літаки "увійшли у повітряний простір Британії" і після цього було вирішено підняти винищувачі Typhoon.

Після перехоплення винищувачі безпечно повернулися на базу.

Варто зазначити, що в оборонному відомстві не уточнили, чи йдеться саме про порушення повітряного простору Британії.

BBC зазначає, що в останні роки британські ВПС і ВМС все частіше фіксують біля британських кордонів  російські військові літаки і кораблі.

У лютому британські винищувачі супроводжували два російських бомбардувальники неподалік повітряного простору Британії.

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