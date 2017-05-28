Радник з нацбезпеки США назвав звичайною справою секретні канали зв'язку з іншими країнами

Неділя, 28 травня 2017, 11:49

Радник з національної безпеки США Герберт Макмастер прокоментував повідомлення про те, що зять Дональда Трампа намагався налагодити таємний канал зв’язку з Росією, заявивши, що так зване прокладання резервних каналів є звичайною справою.

Про це повідомляє The New York Post.

"У нас є резервні канали зв’язку з низкою країн", - сказав Макмастер, додавши, що це дозволяє спілкуватися в обережній манері. "Тому я не занепокоєний цим", - відзначив він.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що зять президента США і його радник Джаред Кушнер пропонував послу Росії Сергію Кисляку створити секретний канал зв’язку між штабом Дональда Трампа і Кремлем.

Нещодавно стало відомо, що ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі про зв'язки з Росією.

При цьому повідомлялося, що Кушнер щонайменше один раз в грудні зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком, а також з російським банкіром Сергієм Горьковим.

Також стало відомо, що Кушнер приховав щонайменше три контакти з послом РФ Сергієм Кисляком.