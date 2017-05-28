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British Airways відновлює роботу після комп’ютерного збою

Неділя, 28 травня 2017, 12:26
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Авіакомпанія British Airways, яка напередодні скасувала всі рейси з аеропортів Хітроу і Гетвік через комп’ютерний збій, планує працювати 28 травня в штатному режимі.

Про це повідомляється на сайті British Airways.

У прес-службі компанії попередили, що попри відновлення роботи електронних систем, в розкладі польотів можуть спостерігатися певні зміни.

"На даному етапі ми прагнемо працювати за нормальним розкладом рейсів з Гетвік та щодо більшості послуг у Хітроу. Будь ласка, не приїжджайте в аеропорт без підтвердження бронювання", - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія також розширила свою політику щодо бронювання, пообіцявши пасажирам можливість перебронювати квиток аж до 10 червня.

"Якщо ви мали летіти до/з аеропорту Хітроу або Гетвік в неділю, 28 травня, або в понеділок, 29 травня, та вирішили не летіти, навіть якщо ваш рейс діючий, ви можете перебронювати квиток аж до 10 червня", - повідомили в British Airways.

Нагадаємо, напередодні Авіакомпанія British Airways скасувала всі рейси з аеропортів Хітроу і Гетвік через комп’ютерний збій.

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