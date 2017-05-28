Поліція оприлюднила нові фотографії манчестерського терориста

Неділя, 28 травня 2017, 12:58

Фото

Поліція Манчестера опублікувала фотографії терориста-смертника Салмана Абеді - кадри з камер відеоспостереження, які зафіксували його у день скоєння теракту, в результаті якого загинули 22 людини.

Про це повідомляє The Independent.co.uk.

На кадрах - непримітний Салман Абеді, одягнений у джинси та темну куртку, перед вбивством 22 осіб.

На фото також помітно, що Абеді мав рюкзак, у якому, можливо, переносив бомбу.

Повідомляється, що поліція Манчестера не повідомила, де та коли велася зйомка.

Нагадаємо, британська поліція провела у суботу додаткові рейди в рамках розслідування теракту в Манчестері і затримала ще двох підозрюваних.

Таким чином, кількість підозрюваних у справі про теракт зросла до 11 осіб.

Серед затриманих також батько і брат Салмана Абеді, який є ймовірним виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері.

Як відомо, внаслідок теракту загинули 22 людини і 116 отримали поранення.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".