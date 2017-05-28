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Брат манчестерського терориста планував напад на німецького дипломата

Неділя, 28 травня 2017, 15:23
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Брат манчестерського терориста, 20-річний Хашім Абеді, був членом джихадистського угруповання, яке планувало атаку на автоколону з німецьким дипломатом, спецпосланцем ООН в Лівії Мартіном Коблером.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Змова, яка мала не меті напад на Мартіна Коблера, главу місії Організації Об'єднаних Націй в Лівії, в ході його візиту в столицю Триполі на початку цього року, була викрита.

Лівійські служби з безпеки, які ведуть спостереження за групою вже протягом декількох місяців, стверджують, що за їхніми даними, Хашім Абеді, 20-річний брат смертника Салмана, був "важливим гравцем".

Спецслужбам також стало відомо, що джихадисти перебували на останній стадії виготовлення вибухового пристрою, призначеного для атаки на автоколону з Коблером.

Нагадаємо, Хашім визнав, що він і його брат були членами терористичного угруповання "Ісламська держава". Йому також було відомо про всі деталі підготовки нападу в Манчестері.

За словами Хашіма, він говорив по телефону з братом за 15 хвилин до вибуху на стадіоні "Манчестер Арена".

Як відомо, Спеціальні сили стримування в Триполі, які перебувають під контролем Міністерства внутрішніх справ Лівії, затримали Хашіма Аль-Абеді через добу після теракту у Британії за підозрою у зв'язках з ІДІЛ. Поліція також затримала батька братів - Рамадана Аль-Абеді.

Як відомо, внаслідок теракту у Манчестері загинули 22 людини і 116 отримали поранення.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

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