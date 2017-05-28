США можуть розширити заборону на ноутбуки на міжнародних рейсах

Неділя, 28 травня 2017, 17:10

Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі повідомив, що США розглядають можливість розширення заборони на велику електроніку у ручній поклажі на рейсах, що вилітають із США за кордон.

Про це повідомляє CNN.

Якщо така заборона буде введена, то це означатиме, що будь-який електронний пристрій, більший за телефон, не буде дозволено брати на деякі рейси, що вилітають із США, а не тільки на певні рейси до США, як зараз.

Як відомо, у березні уряд США ввів заборону для пасажирів рейсів з восьми країн Близького Сходу та Африки, а також Туреччини, брати в ручну поклажу ноутбуки, айпади, камери та більшість іншої електронної техніки.

"Я хотів би сказати вам, що загрози щодо пасажирської авіації в усьому світі є постійними. Гарна новина полягає в тому, що у нас є велика колекція щодо розвідки за кордоном - колекція американської розвідки", - сказав він.

Келлі повідомив, що рішенння щодо розширення заборони на ноутбуки на рейсах розглядається з міркувань безпеки. Він додав: "Ми приймемо рішення у свій час".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення заборони на провезення у ручній поклажі ноутбуків та іншої великої електроніки на комерційних рейсах з деяких європейських країн.

Нещодавно стало відомо, що представники ЄС і США вирішили не забороняти гаджети, більші за розмірами за смартфон, у ручній поклажі на рейсах з Європи до США.