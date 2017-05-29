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Депутата з Чорногорії затримали у московському аеропорту та депортують з РФ

Понеділок, 29 травня 2017, 08:54
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Представник Демократичної партії соціалістів Чорногорії Міодраг Вукович був затриманий в московському аеропорту "Домодєдово".

Про це повідомляє чорногорський сайт Vijesti із посиланням на інформацію з оточення політика.

За даними видання, Вукович був затриманий "з політичних причин". Йому було оголошено, що він є "персоною нон грата".

У Вуковича вилучили паспорт і сказали, що повернуть, коли вранці садитимуть на літак до Тивату. Затримання відбулося близько 19:30 і протягом двох годин політику не дозволяли зателефонувати у посольство.

Вукович як представник парламенту Чорногорії з іншим співробітником їздив до Мінська. Його помічник залишився в Москві, але не був затриманий.

Коли посол Чорногорії дізнався про ситуацію і зв'язався з російським колегою в Подгориці, той сказав, що він "не вірить, що це відбувається", і що він не може нічого з цим вдіяти "тому що вже занадто пізно".

Повідомляється також, що Вуковича кілька годин тримали в "нейтральній зоні" аеропорту без води і туалету, стан його здоров’я погіршився. Лише після опівночі співробітники посольства змогли передати йому ліки.

Вукович є депутатом парламенту Чорногорії і входить до однієї з провідних політичних сил країни.

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