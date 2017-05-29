Макрон: переговори у "нормандському форматі" потрібно провести якомога швидше

Понеділок, 29 травня 2017, 18:21

Президент Франції Еммануель Макрон закликає якомога швидше провести переговори у "нормандському форматі".

Про це французький президент заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми обговорили втілення у життя мінського процесу. Наше бажання полягає в тому, щоб якомога швидше було проведено переговори у "нормандському форматі", - заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що хотів би у рамках "нормандського формату" заслухати доповідь ОБСЄ щодо ситуації на Сході.

"Я хотів би, щоб ми нарешті досягли деескалації конфлікту", - додав Макрон.

Зазначимо, що цитата президента Франції Еммануеля Макрона наводиться з його виступу на прес-конференції, яка була синхронно перекладена з французької на російську мову.