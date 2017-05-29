Додона обурило видворення російських дипломатів з Молдови

Понеділок, 29 травня 2017, 20:35

Президента Молдови Ігоря Додона обурило оголошення персонами нон-грата п’ятьох російських дипломатів, він вважає, рішення про видворення росіян було схвалене на замовлення Заходу.

Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд здійснив обурливий жест щодо нашого стратегічного партнера Російської Федерації. Сьогодні від посла зажадали, щоб п'ять російських дипломатів покинули Молдову протягом 72 годин", - написав Додон.

Він назвав цей крок "недружнім" та "категорично засудив" рішення, яке, на його думку, загрожує російсько-молдовським відносинам.

"Розумію, що євроуніоністи роздратовані успіхами президента, досягнутими в останні місяці, і вирішили піти на прямі провокації, які несуть в собі ризик значного погіршення молдовсько-російських відносин", - написав Додон.

Додон вважає, що рішення про видворення російських дипломатів було ухвалене на замовлення Заходу.

"Попереджаю з усією відповідальністю цю владу, що схвалене нею рішення вплутатися в геополітичні "ігри" Брюсселя і Вашингтона, а також в "ігри" військових структур НАТО в цьому регіоні є дуже небезпечним", - додав Додон.

Нагадаємо, п'ятеро дипломатів посольства РФ в Молдові оголошено персонами нон-грата, їм наказано залишити країну.