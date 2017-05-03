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Єврокомісія: Шенген має повернутися до повного функціонування протягом півроку

Середа, 03 травня 2017, 09:44
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Єврокомісія рекомендує продовжити контроль на внутрішніх кордонах деяких країн ЄС, запроваджений у зв'язку з міграційною кризою, водночас протягом наступних півроку Шенген має повернутися до повного функціонування.

Про таке рішення ідеться у прес-релізі Європейської комісії.

У Єврокомісії відзначають стабілізацію ситуації на кордонах, відтак рекомендують поетапно скасовувати внутрішні перевірки.

"Сьогодні Комісія рекомендує Австрії, Німеччині, Данії, Швеції та Норвегії поетапно скасувати тимчасові заходи контролю, що діють сьогодні на деяких внутрішніх кордонах, протягом наступних шести місяців", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому 2 травня.

Відтак протягом наступних півроку контроль повинен здійснюватися лише за крайніх обставин.

"Завдяки нашим спільним зусиллям наші внутрішні кордони стали сильнішими та безпечнішими. Це означає, що через шість місяців ми повинні повернутися до повного функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю", - наголосив перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Нагадаємо, раніше на продовженні перевірок на своїх внутрішніх кордонах наполягала Австрія. 

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