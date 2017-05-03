Додон розкритикував рішення суду про війська РФ у Придністров'ї

Середа, 03 травня 2017, 12:20

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним розміщення на території Молдови іноземних військових контингентів, залишає місце для різних інтерпретацій і політичних спекуляцій.

Про це Додон написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не в перший раз цей склад Конституційного суду кланяється перед уніоністами. Створюється враження, що судді КС хотіли і букви Конституції дотриматися, але і румунське громадянство не скомпрометувати", - заявив він.

За словами Додона, такий посил суддів КС змушує його рішучіше діяти для захисту нейтралітету і територіальної цілісності.

"Склад КС зміниться, а країна залишиться, й залишиться те, що судді поставили під сумнів", - вважає президент Молдови.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування на території Республіки Молдова військових баз або військових контингентів, контрольованих іншими державами.

Водночас Конституційний суд (КС) постановив, що участь Молдови в міжнародних операціях з підтримання миру не суперечить нейтральному статусу країни.

Раніше повідомлялося, що проросійський президент Молдови Ігор Додон вкотре виступив проти відкриття офісу НАТО та заявив, що прагне, аби Молдова була країною без будь-яких іноземних військ, включаючи російські.