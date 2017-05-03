ЄС: Британія має погодитися на погашення своїх боргів блоку до переговорів

Середа, 03 травня 2017, 13:39

Парламентер ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що Британія повинна погодитися на погашення фінансових боргів, які вона заборгувала блоку, до початку переговорів щодо її майбутніх відносин.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Ми повинні врегулювати цей розрахунок, не більше не менше", - заявив Барньє.

За його словами, бюджет ЄС на найближчі кілька років було прийнято спільно з Британією, яка має заплатити внесок, на який вона погодилася.

"Ми разом приймали рішення щодо цих програм ... зобов'язання були прийняті, вони повинні бути виконані. Це питання відповідальності", - додав він.

Раніше повідомлялося, що британський міністр з Brexit Девід Девіс заявив, що Велика Британія не платитиме 100 млрд євро (85 млрд фунтів) за "розлучення з ЄС".