Знайти
АКТУАЛЬНО

Додон розкритикував рішення суду про війська РФ у Придністров'ї

ЄК: Шенген має повернутися до повного функціонування протягом півроку

КС Молдови визнав незаконним розміщення військ РФ у Придністров'ї

У Кабулі смертник напав на конвой НАТО, загинули 8 цивільних

Меркель на зустрічі з Путіним про роспропаганду: "мене цим не злякати"

Італійська авіакомпанія Alitalia запустила регулярний рейс з Києва до Риму




ЄС: Британія має погодитися на погашення своїх боргів блоку до переговорів

Середа, 03 травня 2017, 13:39
Версія для друку Коментарі

Парламентер ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що Британія повинна погодитися на погашення фінансових боргів, які вона заборгувала блоку, до початку переговорів щодо її майбутніх відносин.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Ми повинні врегулювати цей розрахунок, не більше не менше", - заявив Барньє.

За його словами, бюджет ЄС на найближчі кілька років було прийнято спільно з Британією, яка має заплатити внесок, на який вона погодилася.

"Ми разом приймали рішення щодо цих програм ... зобов'язання були прийняті, вони повинні бути виконані. Це питання відповідальності", - додав він.

Раніше повідомлялося, що британський міністр з Brexit Девід Девіс заявив, що Велика Британія не платитиме 100 млрд євро (85 млрд фунтів) за "розлучення з ЄС".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:39
ЄС: Британія має погодитися на погашення своїх боргів блоку до переговорів
12:31
Україна приєдналася до Європейської конвенції про захист хребетних тварин
12:20
Додон розкритикував рішення суду про війська РФ у Придністров'ї
12:04
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад у Кабулі
12:02
У Сирії загинув ще один російський військовий
11:55
Авіакомпанія Alitalia почала процедуру банкрутства
11:36
Клінтон звинуватила у своїй поразці на виборах главу ФБР та Росію
11:08
У Сирії внаслідок вибуху біля турецького кордону загинули чотири особи
10:51
Британія не платитиме 100 млрд євро за Brexit - міністр
10:44
Мей: на переговорах щодо Brexit я буду "надзвичайно складною жінкою"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Карен Мадоян, для Європейської правди

Вертикаль "мрії". Як змінить Грузію конституційна реформа

"Грузинська мрія" – за крок від повного перезавантаження політичної системи країни на свою користь. Оновлена Конституція дозволить закріпити не тільки домінування однієї партії, але й систему неформального управління країною.

Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  