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Ісламісти розробляють власну медіа-платформу для пропаганди – Європол

Середа, 03 травня 2017, 17:51
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Європол спільно зі спецслужбами кількох країн провів спецоперацію, у рамках якої було виявлено соціальну медіа-платформу, що її ісламісти розробляли задля поширення пропаганди.  

Про це заявив директор Європолу Роб Вейнрайт, передає Reuters.

Нову онлайн-платформу було виявлено минулого тижня у рамках 48-годинної операції, спрямованої проти поширення екстремізму в інтернеті.

"У рамках цієї операції було виявлено, що ІДІЛ розробляє власну соціальну медіа-платформу, свій власний сегмент інтернету, щоб поширювати свою пропаганду", - заявив Вейнрайт.

Завдяки спільній спецоперації Європолу зі спецслужбами США, Бельгії, Греції, Польщі та Португалії було виявлено та видалено понад 2 тисячі матеріалів екстремістського характеру.

Це були здебільшого матеріали пропагандистських органів ІДІЛ та "Аль-Каїди", опубліковані на 52 онлайн-платформах.

Раніше повідомлялось, що ІДІЛ вербує підлітків у Німеччині через соціальні мережі та месенджери. 

Глава поліцейської спецслужби ФРН Ханс-Георг Масен заявляв, що ІДІЛ керує терористами-одинаками в Європі через інтернет. 

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