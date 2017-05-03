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Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму

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Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму

Середа, 03 травня 2017, 21:18
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Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.

За інформацією "Європейської правди", йдеться про комплексне рішення, деталі якого будуть оприлюднені згодом.

Про деякі положення даного рішення розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в дописах  у власному твіттері.

Зокрема, КМРЄ вимагає від Російської Федерації відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.  Ще одна вимога – забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу, яким зараз заборонений в’їзд на півострів.

Також очікується, що комісар з прав людини здійснить оцінку ситуації в Криму. Окрім цього, Рада Європи долучилася до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, схваленої в грудні минулого року, та вимагає повного її виконання.  

Згодом МЗС оприлюднив додаткові деталі даного рішення (читайте новину "В рішенні Ради Європи є визнання російських репресій в Криму")

Президент Петро Порошенко вже зробив заяву, в якій висловив задоволення через ухвалене рішення КМРЄ. 

Комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.

Членами РЄ є 47 країн, включаючи всі держави-члени Європейського союзу.

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