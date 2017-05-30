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Аграмунт досяг нової домовленості про свою роботу на чолі ПАРЄ

Вівторок, 30 травня 2017, 13:48
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Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи досягло нової домовленості з президентом ПАРЄ Педро Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї.

Про це заявив на засіданні посткому ПАРЄ керівник британської делегації Роджер Гейл (група консерваторів), який тимчасово виконував обов’язки головуючого.

Гейл повідомив, що він має публічно оголосити про домовленість "для тих, хто не брав участі у дискусії в понеділок". За його словами, ключова дискусія з цього приводу відбулася в понеділок, на засіданні президентського комітету – найвищого керівного органу ПАРЄ.

"Президентський комітет витратив чимало часу в дискусії щодо ситуації після оголошення недовіри на адресу президента асамблеї Педро Аграмунта", - заявив він.

За словами Гейла, у підсумку була досягнута політична домовленість про те, що долю президентства Аграмунта визначить група Європейської народної партії (ЄНП) в ПАРЄ під час чергової зустрічі асамблеї, що розпочнеться 26 червня.

"Якщо ЕНП проголосує за його підтримку, він залишиться президентом, якщо ж ЄНП вирішить висловити недовіру – він піде, а група запропонує заміну на залишок сесії (до кінця 2017 року)", - виклав зміст домовленості британський депутат.

Він також зауважив, що домовленість включала дії Аграмунта під час першої частини засідання Постійного комітету ПАРЄ у вівторок, і президент асамблеї дотримався її. "Досягнута домовленість, що Аграмунт головуватиме на першій, офіційній частині, і піде перед другою; він саме так і зробив", - зауважив Роджер Гейл.

Нагадаємо, що в квітні, після поїздки Аграмунта до Сирії у складі делегації російських парламентарів, вже було домовлено про відставку президента ПАРЄ (детальніше про це – в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки"). Однак зрештою домовленість не було дотримано. Голова асамблеї не оголосив про дату своєї відставки, а лише висловив готовність піти з посади, а 29 травня – приїхав до Праги для головування на засіданні Бюро ПАРЄ.

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