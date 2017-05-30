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В уряді розповіли, що означає повне набуття чинності Угоди про асоціацію

Вівторок, 30 травня 2017, 15:26
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Віце-прем’єр з євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію перемогою прогресу над популізмом.

Про це вона написала у Твіттері.

"Ми вітаємо мудре і далекоглядне рішення Сенату Нідерландів. Остаточна ратифікація угоди – це важлива перемога прогресу над популізмом", - написала Климпуш-Цинцадзе.

В офісі віце-прем’єра розповіли, що після передачі ратифікаційних документів до Брюсселя, асоціація Україна – Європейський Союз буде затверджена Радою ЄС, і угода почне діяти в повному обсязі, а не в режимі тимчасового застосування, як досі.

"По-перше, починає діяти стаття 1 Угоди: встановлюються відносини асоціації між Україною та ЄС. Окрім важливого символічного значення, сьогоднішнє рішення відкриває для нас ще більше можливостей для практичної політичної та економічної співпраці", - йдеться у повідомленні офісу на сторінці у Facebook.

Крім того, починається застосування частин угоди, що передбачають тіснішу співпрацю у низці галузей.

"Коли закінчаться всі формальності, Угода про асоціацію між Україною та ЄС стане повноцінним міжнародним договором. Це відкриває велике вікно можливостей і для нас, і для Євросоюзу. Маємо максимально скористатися цим" - заявили в офісі віце-прем’єра.

Нагадаємо, у вівторок Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За попереднім підрахунком, 50 депутатів проголосували за ратифікацію угоди, 25 були проти.

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