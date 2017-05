В уряді розповіли, що означає повне набуття чинності Угоди про асоціацію

Віце-прем’єр з євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію перемогою прогресу над популізмом.

Про це вона написала у Твіттері.

"Ми вітаємо мудре і далекоглядне рішення Сенату Нідерландів. Остаточна ратифікація угоди – це важлива перемога прогресу над популізмом", - написала Климпуш-Цинцадзе.

We welcome wise and farsighted decision of #NL Senate. Final #ratification of #EUUA #AA #DCFTA -important victory of progress over populism. pic.twitter.com/cttW6y2jX2