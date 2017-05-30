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В МЗС РФ обурилися за голландський народ через "антиросійську" асоціацію

Вівторок, 30 травня 2017, 19:14
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В МЗС РФ вважають, що голландський народ "обвели навколо пальця", ратифікувавши Угоду про асоціацію між ЄС і Україною.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляється на сайті відомства.

"Фактично, голландський народ, який сказав "ні" асоціації з Україною, обвели навколо пальця. Зробили це його власні лідери, які в черговий раз взяли на озброєння відверто русофобську пропаганду, що, до речі, є прямим підтвердженням антиросійської суті Угоди про асоціацію Україна - ЄС, скільки б нас не запевняли в зворотному" - заявила Захарова.

"Цілком передбачувано на недавніх дебатах все знову звелося до бездоказових тверджень про провокаційні дії Москви, заклики до загальноєвропейської солідарності перед обличчям міфічної "російської загрози", додала вона, коментуючи кампанію в Нідерландах щодо ратифікації Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, в лютому ЗМІ з’ясували, що з кампанії проти асоціації з Україною, яка активно велася у 2015-2016 роках, стирчать "російські вуха". Зокрема, у розслідуванні New York Times йдеться про те, що разом з агітаторами проти асоціації працювала "українська команда"– група емігрантів, чиї симпатії були на боці Росії. (детальніше про це - в розслідуванні "Як фальшиві українці вплинули на референдум у Нідерландах").

Як відомо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував у вівторок за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. За попереднім підрахунком, 50 депутатів проголосували за ратифікацію угоди, 25 були проти.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

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