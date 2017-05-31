Українців немає серед жертв теракту в Кабулі - МЗС

Середа, 31 травня 2017, 11:51

Українців серед жертв теракту в Кабулі немає, свідчать попередні дані, які є в розпорядженні українського МЗС.

Про це заявив представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За попередньою інформацією, українців немає серед жертв. Однак ця інформація потребує уточнення і зараз перевіряється", - сказав Кирилич.

Нагадаємо, в середу вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі.

За останніми даними, у теракті загинули щонайменше 80 людей, понад 350 поранені. Серед поранених є співробітники посольства Німеччини.