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Зеркаль: рішення Стокгольмського арбітражу - чітка перемога над Газпромом

Середа, 31 травня 2017, 18:34
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Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль назвала однозначною перемогою рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким було повністю скасовано вимогу "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати".

Про це Зеркаль написала на своїй сторінці у Facebook.

"Головний наш інтерес у цій справі полягає у тому, аби постачання газу в Україну базувалось на європейських принципах та правилах функціонування ринку газу. Як того вимагає національне законодавство, положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Єдина компанія яка агресивно виступає проти цього – Газпром", - написала вона.

"Оскільки за таких обставин змінити контракт шляхом переговорів було неможливо, єдина надія – правова позиція арбітрів Стокгольмського арбітражного інституту", - заявила заступник міністра.

За словами Зеркаль, згідно із рішенням арбітрів Стокгольмського арбітражного інституту, було повністю скасовано умову "бери або плати" (левова частина фінансових вимог Газпрому), скасовано заборону реекспорту та переглянуто формулу ціни з 2014 року.

"Це однозначна перемога. Євроінтеграція в силі", - написала вона.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Детальніше про суперечку читайте у публікації "Напередодні рішення в Стокгольмі: що стане перемогою України у суперечці з Газпромом?"

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