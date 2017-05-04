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Комітет Європарламенту погодився розширити безмитні квоти для України

Четвер, 04 травня 2017, 16:48
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Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

"ЄС має запропонувати Україні подальші торгові преференції, однак окремі категорії аграрної продукції не потребують додаткової підтримки ЄС" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, комітет вніс поправки у пропозицію Єврокомісії щодо додаткових безмитних квот для України, виключивши томати, пшеницю і сечовину з переліку продукції, щодо якої ЄК пропонує ввести додаткові квоти.

Євродепутати також вимагають, щоб умовою розширення торгових преференцій поряд з дотриманням прав людини і основних свобод була "стала боротьба з корупцією".  

Крім того, європарламентарі запропонували кроки, згідно з якими не лише держави-члени, а й представники промисловості зможуть вимагати розслідування з метою застосування заходів для захисту європейських виробників.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на ряд товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квот на кукурудзу – на 650 тис. тонн, пшеницю – 100 тис. тонн, ячмінь – 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно – на 7,8 тис. тонн, овес – 4 тис. тонн, мед – 3 тис. тонн, виноградний сік – 500 тонн, перероблені томати – 5 тис. тонн.

У березні 2017 року комітет Європарламенту з аграрних питань проголосував проти збільшення квот на зернові та перероблені томати з України.

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