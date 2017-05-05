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Північна Корея звинуватила ЦРУ у спробі вбити Кім Чен Ина

П'ятниця, 05 травня 2017, 12:54
Версія для друку Коментарі

КНДР звинуватила ЦРУ та Південну Корею у спробі вбивства північнокорейського лідера Кім Чен Ина та оголошує про початок антитерористичної атаки проти розвідувальних служб США та Південної Кореї.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Міністерство державної безпеки Північної Кореї стверджує, що терористична група, підтримувана ЦРУ та спецслужбами Південної Кореї, проникла у КНДР, щоб організувати напад на північнокорейського лідера Кім Чен Ина із використанням біохімічних речовин.

"Ми будемо вишукувати та безжально знищувати усіх до останнього терористів із ЦРУ та Національної розвідки Південної Кореї", - заявили у Міністерстві державної безпеки Північної Кореї.

Також у КНДР оголосили, що з цього моменту запускають антитерористичну операцію, спрямовану проти спецслужб США та Південної Кореї. 

Раніше повідомлялося, що у Міжнародному агентстві з атомної енергії занепокоєні розвитком ядерної програми КНДР. 

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