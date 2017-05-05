Знайти
АКТУАЛЬНО

Прем’єр Чехії передумав подавати у відставку

За 3 роки у Польщі осквернили 15 українських пам’ятників, в Україні — 4 польських – УІНП

20 депутатів ЄП вимагають скасувати е-декларування для громадських активістив

Комітет Європарламенту погодився розширити безмитні квоти для України

Прокуратура Парижа відкрила справу після скарги Макрона на брехню Ле Пен

Британський принц Філіп відходить від виконання монарших обов'язків




Термінал аеропорту Хітроу призупинив польоти через підозрілий предмет

П'ятниця, 05 травня 2017, 13:56
Версія для друку Коментарі

Лондонський аеропорт Хітроу призупинив польоти з терміналу №3 через виявлення підозрілого  предмету у багажі.

Про це повідомляє Reuters.  

У прес-службі летовища заявили, що робота терміналу була призупинена у зв’язку з проблемами безпеки, однак більше деталей не розголосили.

"Польоти з терміналу №3 були призупинені на короткий час через проблеми з безпекою. Ми просимо вибачення у пасажирів, якщо це торкнулося їхніх подорожей", - зазначили у пресс-службі аеропорту.

У поліції Лондона підтвердили, що працюють в аеропорту у зв’язку з виявленням підозрілого предмету.

Аеропорт Хітроу має 5 терміналів та є одним із найбільш завантажених аеропортів світу. Термінал №3 обслуговує здебільшого далекомагістральні рейси, хоча пропонує також і деякі європейські напрямки. 

Нагадаємо, напередодні в аеропорту Хітроу за підозрою в тероризмі затримали чоловіка. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:19
Австрія теж заборонить у себе турецький референдум щодо смертної кари
14:58
Турецький суд залишив у силі рішення щодо блокування Вікіпедії
14:44
Трамп зустрінеться з Туском і Юнкером 25 травня в Брюсселі
14:27
ФРН не дозволить провести серед місцевих турків референдум про смертну кару
14:24
Безвізовим режимом з ЄС скористалися 10 тисяч громадян Грузії – єврокомісар Ган
13:58
У Франції за підозрою в тероризмі затримали колишнього військового
13:56
Термінал аеропорту Хітроу призупинив польоти через підозрілий предмет
13:38
Юнкер: англійська мова втрачає важливість у Європі
13:08
Прем’єр Чехії передумав подавати у відставку
12:54
Північна Корея звинуватила ЦРУ у спробі вбити Кім Чен Ина
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Мітрофанова, Жюльєн Плюшар, для Європейської правди

За три дні до президента: як змінить Францію обрання нового лідера

Із закликом підтримати Макрона до французів звернувся навіть футболіст Зінадін Зідан. Макрона готові підтримати чимало виборців з числа тих, хто у першому турі голосував за його опонентів. Та у лідера перегонів є серйозна проблема – суперечності в його передвиборчій програмі...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Текст рішення Ради Європи щодо Криму: як Страсбург допомагає Україні виграти в Гаазі

"Європейська правда" розібралася, що затвердили у Страсбурзі, як це рішення допоможе нам у подальших судових процесах, а також з’ясувала, чому до останнього моменту не було впевненості, що рішення ухвалять... Спроби зірвати голосування справді мали місце...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  