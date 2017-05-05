Термінал аеропорту Хітроу призупинив польоти через підозрілий предмет

Лондонський аеропорт Хітроу призупинив польоти з терміналу №3 через виявлення підозрілого предмету у багажі.
Про це повідомляє Reuters.
У прес-службі летовища заявили, що робота терміналу була призупинена у зв’язку з проблемами безпеки, однак більше деталей не розголосили.
"Польоти з терміналу №3 були призупинені на короткий час через проблеми з безпекою. Ми просимо вибачення у пасажирів, якщо це торкнулося їхніх подорожей", - зазначили у пресс-службі аеропорту.
У поліції Лондона підтвердили, що працюють в аеропорту у зв’язку з виявленням підозрілого предмету.
Аеропорт Хітроу має 5 терміналів та є одним із найбільш завантажених аеропортів світу. Термінал №3 обслуговує здебільшого далекомагістральні рейси, хоча пропонує також і деякі європейські напрямки.
Нагадаємо, напередодні в аеропорту Хітроу за підозрою в тероризмі затримали чоловіка.