Міноборони РФ звинуватило Пентагон у зацикленості на холодній війні з Росією

Субота, 06 травня 2017, 11:04

В Міноборони РФ вважають, що генерали Пентагону зациклені на холодній війні з Росією і не розуміють реальних загроз безпеки.

Про це заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає РИА "Новости".

Так він прокоментував виступ в американському сенаті командувача силами спеціальних операцій ЗС США генерала Реймонда Томаса.

Томас у своїй промові назвав Росію "однією з п'яти основних загроз для США" і зазначив, що агресивні дії Москви носять постійний характер.

"Зашореність окремих пентагонівських генералів на стереотипи "холодної війни", як і нерозуміння ними реальних загроз безпеки, не повинні дивувати.", — заявив він.

Він зазначив, що "з виступу генерала Томаса неважко зрозуміти, що в Пентагоні вимоги до військовослужбовців сил спеціальних операцій інші", ніж у Росії.

"Ймовірно, тому вони намагаються компенсувати їх яструбиною антиросійською риторикою в кращих традиціях холодної війни", — сказав Конашенков.