Рейтинг партії Терези Мей зріс на 6% за тиждень - опитування

Неділя, 07 травня 2017, 11:12

Прем'єр-міністр Тереза Мей впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні національних парламентських виборів в наступному місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Результати опитування Opinium показали, що Консервативна партія на 16 процентних пунктів випереджає Лейбористів – 46% до 30%.

Опитування YouGov, проведене на замовлення Sunday Times засвідчило перевагу партії Мей у 19 пунктів, і зростання на шість пунктів за останній тиждень.

Опитування ORB poll показало, що консерватори збільшили свою підтримку на чотири пункти і випереджають лейбористів на 15 відсотків.

Нагадаємо, Консервативна партія впевнено виграла місцеві вибори у Британії, які відбулися 4 травня.