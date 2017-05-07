Макрон та Ле Пен проголосували на виборах президента Франції

Неділя, 07 травня 2017, 12:11

фото

Кандидати у президенти Франції Еммануель Макрон та Марін Ле Пен сьогодні вранці проголосували на своїх виборчих дільницях.

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон голосував у невеликому містечку Ле Туке в департаменті Па-де-Кале, де розташований будинок його дружини. Перш ніж йти голосувати, кандидат довго вітав натовп, що зібрався перед його будинком.

Еммануель Макрон прийшов голосувати разом з дружиною

Після голосування Макрон відправиться в свій передвиборчий штаб у Парижі, де чекатиме на результати. У разі перемоги він вирішив зібрати своїх прихильників перед знаменитою скляною пірамідою Лувру.

Марін Ле Пен також голосувала в департаменті Па-де-Кале, але в містечку Енен-Бомон. Пізніше вона також відправиться до Парижа, де чекатиме на оголошення результатів.