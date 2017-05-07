Макрон та Ле Пен проголосували на виборах президента Франції

Кандидати у президенти Франції Еммануель Макрон та Марін Ле Пен сьогодні вранці проголосували на своїх виборчих дільницях.
Про це повідомляє Le Figaro.
Макрон голосував у невеликому містечку Ле Туке в департаменті Па-де-Кале, де розташований будинок його дружини. Перш ніж йти голосувати, кандидат довго вітав натовп, що зібрався перед його будинком.
|Еммануель Макрон прийшов голосувати разом з дружиною
Після голосування Макрон відправиться в свій передвиборчий штаб у Парижі, де чекатиме на результати. У разі перемоги він вирішив зібрати своїх прихильників перед знаменитою скляною пірамідою Лувру.
Марін Ле Пен також голосувала в департаменті Па-де-Кале, але в містечку Енен-Бомон. Пізніше вона також відправиться до Парижа, де чекатиме на оголошення результатів.