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Макрон впевнено переміг у заморських французьких територіях - ЗМІ

Неділя, 07 травня 2017, 16:42
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Лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон набрав більшість голосів у другом турі виборів президента за результатами голосування в заморських територіях, яке відбулося в суботу.

Про це повідомляє бельгійський канал RTBF.

У Франції оприлюднення попередніх результатів та екзит-полів можливо лише після завершення недільного голосування.

Телеканал не наводить точний результат Макрона, але повідомляється, що він є безумовним лідером в заморських територіях (Гваделупа, Мартініка, Гайана), а також набрав більшість голосів у Сполучених Штатах і Канаді, де голосування також завершилося.

Нагадаємо, у Франції в неділю проходить другий тур виборів президента країни. На пост глави держави претендують  лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон та кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Кандидати вже проголосували сьогодні вранці і відправилися в Париж, де очікуватимуть оголошення результатів.

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