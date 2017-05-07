У Середземному морі за два дні врятували 6 тисяч мігрантів

Неділя, 07 травня 2017, 17:18

Близько 6000 мігрантів, які сподівалися дістатися Європи, були врятовані в Середземному морі в п'ятницю і суботу.

Про це повідомляє The Local.

Близько 3000 мігрантів були підібрані в суботу військово-морським флотом, береговою охороною, прикордонним агентством ЄС Frontex та кораблями неурядових організацій.

Деякі з них вже були доставлені на берег в Італії, а інші, в тому числі 730 на борту судна, що експлуатується "Лікарями без кордонів", прямують до італійського узбережжя.

У п’ятницю близько 3000 мігрантів були знайдені у Середземному морі на гумових човнах і саморобних плотах після того, як вони залишили Лівію,.

Лівійська берегова охорона також повідомила, що підібрала близько 170 мігрантів в районі Тріполі в суботу, але їй не вдалося врятувати інших "через брак коштів".

Раніше повідомлялося, що у Середземному морі з початку року загинули 1089 мігрантів, які намагалися потрапити до Європи.